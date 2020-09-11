До конца текущего месяца планируются авиарейсы из Азербайджана в Россию
БАКУ/Trend/ - До конца текущего месяца планируются авиарейсы из Азербайджана в Россию для возвращения граждан России на родину.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что также до конца этого месяца планируются специальные рейсы из Израиля, Испании, Италии, Кыргызстана, и других стран.
«Вновь обращаем внимание на сохранение порядка въезда в Россию иностранных граждан предусмотренного распоряжением правительства от 16 марта», - сказала она.
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