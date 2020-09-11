У суббакалавров мало шансов поступить в вузы по III группе — ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году шансы суббакалавров поступить в вузы по III группе крайне малы, однако вероятность все же есть.
Об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в пятницу Trend.
По ее словам, ввиду этого суббакалаврам следует выбирать региональные или частные вузы.
Она добавила, что у абитуриентов, набравших по III группе 150-200 баллов, поступить в вузы крайне мало шансов. По словам Аббасзаде, абитуриенты, набравшие свыше 400 баллов могут надеяться на поступление в вузы на бюджетные плановые места.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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