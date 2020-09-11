Проходные баллы в III группе специальностей останутся неизменными - Малейка Аббасзаде
БАКУ /Trend/ - В этом году в III группе новых специальностей нет.
Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в пятницу Trend.
Она отметила, что в текущем году из III группы исключены четыре специальности.
Председатель ГЭЦ добавила, что по этой группе специальностей конкурс ожидается таким же, как и в прошлом году, и проходные баллы по специальностям останутся без изменений.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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