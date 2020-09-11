В Азербайджане более 500 абитуриентов набрали в III группе специальностей свыше 600 баллов - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году немало абитуриентов набрало в III группе специальностей свыше 600 баллов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, свыше 600 баллов в III группе специальностей набрали 555 человек.

Среди специальностей, по которым в прошлом году был самый высокий конкурс, Аббасзаде назвала "Правоведение" (обучение на английском языке), "Государственные и общественные отношения" и другие. Самый низкий конкурс был зафиксирован по таким специальностям, как "Перевод" (фарси), "Дошкольное обучение и воспитание", "Учитель начальных классов", "Психологическая служба в образовании", "Учитель истории".

Она добавила, что в этом году число плановых мест по специальности "Язык и литература" в III группе выросло на 30 процентов, "Учитель начальных классов" - на 10 процентов, "Учитель истории" - на 11 процентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)