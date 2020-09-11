Председатель ГЭЦ Азербайджана о разнице в проходных баллах в III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - В этом году в III группе специальностей по русскому сектору были представлены 1102 плановых места, в рамках совместного конкурса - 2090 плановых мест.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в связи с большой численностью абитуриентов азербайджанского сектора и большим числом набравших среди них высокие баллы, основное количество мест, представленных на совместный конкурс, занимают абитуриенты азербайджанского сектора.

"В прошлом году между азербайджанским и русским секторами была большая разница в проходных баллах. Разница баллов по специальностям составляла 50-100", - сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева)