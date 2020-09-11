Бакметрополитен возобновляет работу с 14 сентября (версия 2)

(Первая версия в 12:37)

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен возобновляет работу с 06.00 часов 14 сентября, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В сообщении говорится, что в связи с тем, что до 30 сентября общественный транспорт не работает по субботам и воскресеньям, с 00:00 часов 19 сентября до 06:00 часов 21 сентября и с 00:00 часов 26 сентября до 06:00 часов 28 сентября метро также работать не будет.

(Текст: Кямаля Сеидова.)