Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в некоторых местах полуострова пройдут кратковременные дожди, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ожидается юго-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 27-31, в Баку ночью - 19-21, днем - 28-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, но вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Восточный ветер. Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 30-35, в горах ночью -10-15, днем - 19-24 градуса тепла.