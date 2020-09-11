ГЭЦ Азербайджана обратился к победителям олимпиад

БАКУ /Trend/ - Среди абитуриентов, подавших в этом году документы в III группу специальностей, 11 победителей республиканских предметных олимпиад с правом внеконкурсного поступления в вузы.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, ни один из них пока не обратился в связи с приемом вне конкурса: "Мы порекомендовали бы им, чтобы они поторопились, по истечении срока обращений ГЭЦ приступит к зачислению студентов, и тогда будет поздно".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)