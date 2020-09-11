В министерстве культуры Азербайджана еще одно кадровое назначение (версия 2)

(Первая версия в 12:14)

БАКУ /Trend/ - Приказом первого заместителя министра культуры, временно исполняющего обязанности министра культуры Анара Керимова, Алиев Фикрет Джавид оглу назначен заместителем руководителя Аппарата министерства культуры - заведующим юридического отдела и внутреннего контроля, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Джавид Алиев родился в 1988 году в Баку. В 2009 году получил степень бакалавра по специальности «Юриспруденция» Бакинского государственного университета (БГУ), в 2012 году – степень магистра по специальности «Европейское право» Университета Неймегена в Нидерландах, имеет сертификат магистра по программе «Управление проектами) Университета Джорджа Вашингтона.

Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве юрисконсульта в Юридическом департаменте ОАО «Азерсу», затем работал юристом в азербайджанском филиале компании "Nobel Oil Ltd" (2016-2017 годы), в 2017-2019 годах был начальником отдела правового обеспечения международных проектов и внутренних документов ОАО «Азерсу».

До последнего назначения занимал должность заведующего сектором подготовки контрактов и юридических проектов в Госкомите по градостроительству и архитектуре.

Владеет английским, русским, турецким языками.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)