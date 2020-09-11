Бакметрополитен будет работать в особом усиленном режиме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакметрополитен будет работать в особом усиленном режиме.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, Бакинский метрополитен всегда был готов перевозить пассажиров, даже когда не работал во период карантина.

Он напомнил, что 14 сентября с 06:00 часов метро возобновит работу: «То есть после 72 дней простоя метро вновь станет перевозить пассажиров. После дезинфекции станции вновь будут обслуживать пассажиров Поверхности на станциях и платформах в течение дня как минимум шесть раз будут дезинфицироваться. Кроме того, со дня возобновления работы метро станции каждую ночь будут мыться, и дезинфицироваться специальными жидкостями».

Мамедов добавил, что с 14 сентября метрополитен будет работать в особом усиленном режиме: «К процессу будут привлечены все работники метро. На платформах станций работники будут контролировать соблюдение социальной дистанции. На всех станциях, во всех вагонах размещены инструкции. Пассажиры обязаны носить маски, находясь на территории метро. Сотрудники полиции и работники станции будут бдительно следить за этим».

Пресс-секретарь метрополитена также подчеркнул, что в часы пик интервал между поездами будет 2 минуты: «Интервалы между поездами будут на особом контроле, чтобы между пассажирами сохранялась социальная дистанция. Для этого в готовность будут приведены и резервные поезда».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов )