Минэкологии Азербайджана о борьбе с незаконными методами охоты

БАКУ /Trend/ - К сожалению, сегодня в Азербайджане некоторые предпочитают незаконные, более легкие способы охоты.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал исполняющий обязанности начальника Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

По его словам, в стране продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной охотой.

"Минэкологии и природных ресурсов совместно с правоохранительными органами ведет борьбу с браконьерством. Эти меры были бы эффективнее, если граждане, столкнувшись с такой ситуацией немедленно сообщали об этом в министерство. В этом деле необходима помощь граждан. Более того, в таких случаях им самим следует делать нарушителям замечания", - подытожил Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)