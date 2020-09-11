О проведении тестов на COVİD среди учащихся и преподавателей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - После начала учебного процесса, преподаватели и ученики в школах смогут пройти тест на COVID только в том случае, если будут выявлены подозрения в их инфицировании.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной постановлению Кабинета министров об утверждении "Временных правил организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике, в период особого карантинного режима", сказал советник министра образования Рустам Агаев.

По его словам, данный процесс будет осуществлен совместно с министерством здравоохранения.

"Преподаватели и ученики пройдут тесты на коронавирус, если у них будут выявлены такие симптомы, как высокая температура, потеря вкуса, кашель", - сказал Агаев.

(Текст: Турал Гараджаев.)