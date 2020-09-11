БАКУ /Trend/ - Все школы Азербайджана будут обеспечены термометрами и дезинфекторами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной постановлению Кабинета министров об утверждении "Временных правил организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима", сказал советник министра образования Рустам Агаев.

По его словам, в связи с этим вопросом никаких проблем нет.

Советник министра добавил, что учителя будут проводить уроки в лицевых щитках.

"Ношение масок школьниками отдано на усмотрение родителей. Однако, использование медицинских масок в колледжах и вузах является обязательным", - добавил Рустам Агаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)