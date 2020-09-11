У пассажиров метро будет измеряться температура - Бахтияр Мамедов

БАКУ /Trend/ - После возобновления работы метро у пассажиров будет измеряться температура тела.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы "ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, температура у пассажиров будет измеряться выборочно: "В часы пик невозможно измерять температуру всех пассажиров. К этим работам будут привлечены работники метро, прошедшие специальный инструктаж. Температура будет измеряться в первую очередь у тех пассажиров, в отношении которых будут подозрения на инфицирование. Пассажиры с повышенной температурой в метро допускаться не будут".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)