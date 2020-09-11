В Азербайджане за сутки выявлено 163 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 171 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 163 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 171, скончался один человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 38 037 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 35 440, скончались 557 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 040 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 108, в целом – 995 376 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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