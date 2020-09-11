Количество учащихся, проходящих обучение в традиционном режиме, не ограничивается - Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы не ограничиваем количество учащихся, проходящих обучение в традиционном режиме.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной постановлению Кабинета министров об утверждении "Временных правил организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике, в период особого карантинного режима", сказала заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, число учащихся будет зависеть от площади классов в связи с обеспечением соблюдения необходимой дистанции между школьниками.

"Если уроки проводятся в классе площадью 60 квадратных метров, то парты здесь будут расставляться на расстоянии полтора метра друг от друга. В одном классе будут проходить уроки столько учеников, сколько позволят размеры классной комнаты. В противном случае классы будут разбиты на группы. За каждой партой будет сидеть один ученик. Также есть вероятность, что родители не будут отправлять детей в школы, где будет повышенная скученность учащихся. Учитывая это, число учащихся в этих школах будет сокращено. Для каждой подгруппы будет составлено особое расписание", - добавила Вафа Ягублу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)