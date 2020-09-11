В школах будут созданы спецпомещения для временной изоляции заразившихся коронавирусом - минобразования Азербайджана
БАКУ / Trend/ - В школах будут созданы специальные COVİD- пункты и комнаты, в которой будут изолироваться учащиеся и учителя с температурой и другими симптомами коронавируса.
Об этом на онлайн-пресс-конференции, посвященной соответствующему решению Кабмина, сказал советник министра образования Рустам Агаев, сообщает в пятницу Trend.
"Учащиеся и учителя с симптомами вируса будут находиться в таком помещении до приезда скорой помощи, которая возьмет у них пробы для тестирования на COVİD", - сказал Агаев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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