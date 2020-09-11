В новом учебном году первый урок предлагается посвятить профилактике COVİD-19

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году первый урок в начальных классах предлагается посвятить соблюдению гигиенических правилах, в 5-9-х классах – теме «Умение независимо учиться - требование современности», в 10-11-х классах – теме «Ответственное поведение – один из показателей ответственного гражданина».

Об этом сказала заведующая сектором общего и дошкольного образования министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу на онлайн-пресс-конференции, посвященной постановлению Кабинета министров об утверждении "Временных правил организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике, в период особого карантинного режима", сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, соблюдение данных правил и их освещение охватили все стороны учебного процесса. Ягублу отметила, что в школах будут размещены постеры разъясняющие необходимость защиты от вирусов.

Она также добавила, что поскольку проведение Дня знаний считается массовым мероприятием, 15 сентября этот день в школах проводиться не будет.

(Текст: Кямаля Сеидова.)