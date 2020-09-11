Факт заражения может стать основанием для закрытия школы — минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Призываем родителей не отправлять детей в школу с симптомами вирусной инфекции.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной постановлению Кабинета министров об утверждении "Временных правил организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике, в период особого карантинного режима", сказал советник министра образования Рустам Агаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, возможна ситуация, когда зараженный, приняв жаропонижающее, придет в школу.

"Мы не можем полностью контролировать такие случаи. Если в будущем возникнет такая ситуация, при министерстве образования будет создан Оперативный штаб. Если в школах будет выявлен случай инфицирования, то мы возьмем это под непосредственный контроль, и совместно с Республиканским центром гигиены и эпидемиологии, министерством здравоохранения определим дальнейшие шаги. В случае выявления инфицирования мы вынесем решение о закрытии школы или же одного класса. Поэтому призываем родителей избегать посещения школы больными детьми", - добавил Рустам Агаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)