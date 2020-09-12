Консультационные центры для абитуриентов в Азербайджане будут работать и в выходные

Общество 12 сентября 2020 09:32 (UTC+04:00)
Консультационные центры для абитуриентов в Азербайджане будут работать и в выходные

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане абитуриентами осуществляется выбор специальностей в рамках приема в вузы. Учитывая это, Консультационные центры для абитуриентов будут работать в субботу и воскресенье - 12 и 13 сентября.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в это время Консультационные центры для абитуриентов будут работать с 09:30 до 17:00 в региональных филиалах ГЭЦ, в университетах "Западно-Каспийский", "Азербайджан", "Баку бизнес", "Одлар Юрду", Азербайджанском университете кооперации, Бакинском Евразийском университете.

Прием абитуриентов будет осуществляться в соответствии с ежедневным числом записавшихся в онлайн-очередь на сайте ГЭЦ. Для каждого абитуриента выделяется 20 минут. Абитуриента может сопровождать лишь один человек.

В этих центрах сотрудники, прошедшие особый тренинг, предоставляют абитуриентам бесплатные услуги в связи с важными моментами, на которые следует обращать внимание по время заполнения и утверждения "Электронного заявления абитуриента по выбору специальности", а также условиями конкурса и другими вопросами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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