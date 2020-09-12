Госкомитет по работе с диаспорой оказал поддержку в составлении онлайн-карты евреев Азербайджана

Общество 12 сентября 2020 12:57 (UTC+04:00)
Госкомитет по работе с диаспорой оказал поддержку в составлении онлайн-карты евреев Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сайте виртуальной платформы "Diarna" размещена онлайн- карта и подробная информация и об истории еврейских общин Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Летом прошлого года учредитель туристической компании "Mooreshet Adventures" Арье Шарнберг посетил Азербайджан для того, чтобы изучить историю евреев, проживающих в стране.

Шарнберг провел свое исследование при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и совместно с Американской сефардской федерацией и виртуальной платформой "Diarna", которая нацелена на сохранение в цифровом формате исторического наследия евреев в различных регионах мира.

За четыре месяца Арье Шарнберг установил контакты с еврейскими общинами Азербайджана, сумев изучить множество интересных моментов истории и наследия этого народа.

Американская сефардская федерация выразила глубокую признательность Госкомитету по работе с диаспорой за поддержку в проведении исследования.

Онлайн-карту можно посмотреть здесь.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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