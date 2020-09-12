В воскресенье в Баку сохранится теплая погода

БАКУ / Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, ветер северо-восточный, сообщает в субботуTrendсо ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 28-31 градус тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных местностях ожидаются кратковременные грозовые дожди, ветер восточный.

Ночью 17-22, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 20-24 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, относительно благоприятные для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )