Кабмин Азербайджана прокомментировал поправки в «Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния»

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана прокомментировал поправки в «Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния», сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

Как говорится в сообщении, настоящий Порядок подготовлен в соответствии с Семейным кодексом Азербайджана в интересах государства и общества, в целях защиты личных, а также имущественных прав граждан, он определяет порядок государственной регистрации актов гражданского состояния органами государственной регистрации актов гражданского состояния, дворцами бракосочетания министерства юстиции Азербайджана и министерства юстиции Нахичеванской АР на территории Нахичеванской АР, зарубежными консульскими учреждениями МИД Азербайджана, в городах районного подчинения, поселках и селах - представительствами исполнительных властей района, города, района в городе.

В связи с поправками в Порядок, из п.12.2.3. Закона «О государственной пошлине» исключаются слова «если является лицом, осужденным к лишению свободы на срок не менее чем три года».

Согласно указанной поправке действия, за которые должна взиматься государственная пошлина для государственной регистрации актов гражданского состояния, освобождены от её оплаты.

(Текст: Кямаля Сеидова.)