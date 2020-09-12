В Азербайджане начинается выбор вакансий учителей по трем школьным предметам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начинается выбор вакансий для кандидатов, участвовавших в экзаменах по приему на работу в качестве учителя истории, географии и информатике 4, 7 и 8 сентября, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство образования.

В общеобразовательные школы по этим предметам установлен проходной балл - 36 баллов.

Кандидаты с 14:00 часов 13 сентября до 23:59 часов 14 сентября, зайдя на свою личную страницу, могут выбрать вакансии в электронных заявлениях.

Отметим, что были рассмотрены апелляционные жалобы по экзаменам по приему на работу учителей, проведенных 4, 7 и 8 сентября, и результаты отправлены на личные страницы кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)