Кабмин Азербайджана о правилах применяемого в стране карантинного режима

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана, подписанным 12 сентября, с 06:00 14 сентября возобновлена деятельность Бакинского метрополитена.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина, разрешена также деятельность объектов общественного питания на пляжах.

В соответствии с постановлением до 30 сентября по субботам и воскресеньям приостанавливается работа всех видов общественного транспорта.

До 30 сентября на территории, где применяется особый карантинный режим, остаются в силе ограничения в следующих сферах:

- выезд-въезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом, за исключением грузоперевозок;

- пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом между городами и районами страны;

- прием граждан на местах группами и в индивидуальном порядке в государственных органах, за исключением центров ASAN Xidmət и DOST;

- за исключением похорон, организация и проведение религиозных ритуальных услуг, в том числе поминальных церемоний в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях;

- проведение всех массовых мероприятий, включая спортивные соревнования и игры на открытом воздухе, в том числе культурно-спортивных мероприятий (за исключением проведения спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей);

- на услуги по организации мероприятий, в том числе дней рождения, свадеб, помолвок и подобных церемоний в доме клиента или в других местах;

- собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек (за исключением близких родственников, то есть - отец, мать, дедушка, бабушка, дети, братья, сестры);

- деятельность развлекательных заведений, в том числе детских развлекательных заведений (включая на территории бульваров и парков);

- за исключением музеев и выставочных залов, деятельность других культурных объектов, а также кинотеатров, театров и спортзалов;

- деятельность детских и других развлекательных центров, кинотеатров и объектов общественного питания в крупных торговых центрах;

- использование кальянов в объектах общественного питания;

- посещение лиц, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, их близкими;

- спортивные, оздоровительно-восстановительные услуги (за исключением медицинских услуг в этой сфере);

- оказание массажных и банных услуг.

Во время особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт и Абшеронского района дополнительно применяются также следующие ограничения:

- на деятельность крупных торговых центров, за исключением продовольственных магазинов и аптек, находящиеся на их территории;

- на обслуживание клиентов в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных домах и других подобного рода местах с 00:00 до 09:00, запрет использования кальянов и размещения более 6 человек за одним столом;

- оказание услуг обучения и репетиторства с участием более 10 человек;

- деятельность бассейнов, водных аттракционов и объектов по организации спортивных игр на территории пляжей;

- с 00:00 19 сентября до 06:00 21 сентября 2020 года, с 00:00 26 сентября до 06:00 28 сентября 2020 года приостанавливается движение общественного транспорта, включая метро.

Деятельность во всех сферах работ, услуг и др., за исключением ограничений, указанных в этом постановлении, разрешена.