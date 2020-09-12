В Баку продезинфицированы 552 улицы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня структуры Исполнительной власти города Баку провели очередные, 12-е дополнительные усиленные дезинфекционные работы со специальными химическими веществами на 552 улицах столицы, с участием 40 единиц спецтехники и двух тысяч сотрудников, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку.

Эти работы как часть мер, направленных на обеспечение безопасности здоровья столичных граждан, будут продолжены.

(Текст: Кямаля Сеидова.)