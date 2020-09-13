В Азербайджане за сутки выявлено 155 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 149 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 155 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 149, скончались три человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 38 327 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 35 756, скончались 562 человека.

Число активных больных коронавирусом - 2 009 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 751, в целом – 1 009 478 тестов.