Бакинский метрополитен возобновил свою работу

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 6:00 станции Бакинского метрополитена возобновили свою работу, передает Trend.

Все станции начали работать в усиленном режиме. "В соответствии с "методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте", в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, охраны здоровья пассажиров были приняты соответствующие меры на территории метрополитена.

Учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и во избежание новых случаев заражения вирусом, граждан просят соблюдать требования действующего карантинного режима и медико-профилактические правила.