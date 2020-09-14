Бакинский метрополитен возобновил свою работу
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 6:00 станции Бакинского метрополитена возобновили свою работу, передает Trend.
Все станции начали работать в усиленном режиме. "В соответствии с "методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте", в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, охраны здоровья пассажиров были приняты соответствующие меры на территории метрополитена.
Учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и во избежание новых случаев заражения вирусом, граждан просят соблюдать требования действующего карантинного режима и медико-профилактические правила.
Лента новостей
В Азербайджане за сутки выявлено 155 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 149 человек - Оперативный штаб
В Азербайджане более 5 тыс. кандидатов набрали высокие баллы на конкурсе по приему учителей на работу