В бакинском метро строго контролируется соблюдение социальной дистанции
БАКУ /Trend/ - В бакинском метро строго контролируется соблюдение социальной дистанции
Об этом сказал журналистам глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в понедельник Trend.
Он отметил, что с сегодняшнего утра соблюдение социальной дистанции контролируется на высоком уровне: "Пассажиропоток в определенные часы дня меняется. При входе в метро пассажиры должны обращать внимание на соблюдение социальной дистанции, на то, чтобы медицинские маски были надеты правильно, закрывая нос. Работники метро контролируют соблюдение этих правил".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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