В Азербайджане учителя будут направлены на курсы по дистанционному преподаванию

БАКУ /Trend/ - Министр образования Эмин Амруллаев подписал приказ об актуальных вопросах и задачах в связи с общим образованием на 2020-2021 учебный год.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, изучение усвоения программных материалов учащимися всех классов по 2-й половине 2019-2020 учебного года посредством диагностического оценивания и таким образом, устранение недостатков путем интенсивного обучения в новом учебном году, является одним из ключевых вопросов.

Помимо этого, с учетом текущей ситуации и необходимых потребностей в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) директора школ и учителя будут привлекаться к курсам по организации дистанционного (на расстоянии) обучения. Среди основных целей - широкое продвижение дистанционного преподавания и методики обучения, агитация правил социального поведения в учреждениях общего образования, повышение уровня преподавания иностранного языка, в также вопросы в связи с реализацией пилотных проектов "Цифровые навыки" и STEAM.

При этом контроль санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных учреждениях, проведение регулярной дезинфекции относятся к числу актуальных вопросов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)