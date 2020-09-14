Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером в отдельных местах полуострова ожидается дождь, ветер северный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 28-31 градус тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

Завтра в северных и западных районах Азербайджана местами возможны грозовые дожди, временами интенсивные, град. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 16-21, днем - 29-34, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)