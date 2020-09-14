Стоит учесть, что в журнале "Абитуриент" названий некоторых специальностей нет - Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - В журнале "Абитуриент" где приводятся проходные баллы, нет названия некоторых специальностей, это следует учесть при выборе специальности.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, эти специальности впервые представлены в этом году.

Аббасзаде добавила, что при выборе специальности родители должны обязательно уделить внимание территории, на которой расположен вуз, платное или бесплатное обучение по этой специальности, в силах ли они оплачивать учебу: "Потому что после выбора специальности это изменить невозможно, в течение 10 дней абитуриента необходимо зарегистрировать в том вузе, в который он поступил".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)