Никому не передавайте личную информацию - председатель ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - К нам часто поступают запросы в связи с изменением утвержденных заявок и это очень плохо.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, до того как утвердить заявки, их можно просто сохранить.
"Также заявку можно аннулировать, то есть кто-то, кому вы передали личную информацию, может аннулировать вашу заявку. Поэтому не передавайте личную информацию никому!", - сказала Малейка Аббасзаде.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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