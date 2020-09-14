БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане выросло число абитуриентов, набравших свыше 600 баллов по I группе специальностей.

Об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, передает в понедельник Trend.

Если в прошлом году свыше 600 баллов по I группе набрали 553 человека, то в этом году данный показатель составляет 611 человек. По этой причине ожидается, что проходные баллы по специальностям I группы, которые популярны среди абитуриентов, будут высокими.

"В этому году свыше 500 баллов набрали 1903 против 1 864 абитуриента в прошлом году, свыше 400 баллов - 3 931 и 3 935 соответственно. Показатель набравших ниже 400 баллов остался относительно неизменным. Несмотря на снижение числа плановых мест в I группе ожидается, что конкурсные условия в этом году будут приблизительно такими же, как и в прошлом году", - добавила Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)