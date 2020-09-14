ГЭЦ Азербайджана о проходных баллах по русскому сектору

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что проходные баллы по медицинским специальностям в русском секторе , будут ниже чем в азербайджанском.

Об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в этом году 92 человека из русского сектора набрали свыше 500 баллов по этим специальностям.

"В этом году даже 110 человек, набравших более 480 баллов, обладают шансом поступить по медицинским специальностям", - добавила Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)