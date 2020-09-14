В Азербайджане результаты экзаменов по способностям по специальности "журналистика" будут оглашены сегодня

БАКУ /Trend/ - Результаты экзаменов по способностям по специальности "журналистика" будут оглашены сегодня.

Об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, из 900 принявших участие в экзаменах 648 получили удовлетворительную оценку.

"В связи с результатами экзаменов в течение одного дня будет действовать Апелляционная комиссия", - сказала Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)