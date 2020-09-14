Расторгнуты трудовые договора с директорами 18 школ — Управление образования города Баку

БАКУ /Trend/ - В преддверии нового учебного года на должность директора в учебные заведения при Управлении образования города Баку приняты восемь человек, а также 20 директоров переведены в другие школы в рамках ротации.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий Управлением образования города Баку Рашад Тагиев.

По его словам, расторгнуты трудовые договора с директорами 18 школ (средние школы №№ 19, 318, 10, 226, 271, 27, 20, 298, 48, 44, 52, 223, 113, 122, 130, 256, 262, 322) Из них с 14 директорами контракты расторгнуты в связи достижением ими предельного возраста по истечении срока трудового договора.

Тагиев добавил, что в рамках конкурса по приему учителей на работу министерства образования Управление образования города Баку на 2020-2021 учебный год открыло 958 вакансий.

"Поскольку процедура по конкурсу еще не завершилась, данные о количестве принятых на работу учителей станут известны в ближайшие дни", - сказал Рашад Тагиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)