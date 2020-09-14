Управление образования города Баку о зарплатах учителей старше 65 лет

БАКУ /Trend/ - Время перерыва в деятельности педагогов старше 65 лет, которые не участвуют в процессе преподавания и обучения, будет рассматривается как их рабочее время, а их заработная плата будет сохранена.

Об этом сказал заведующий Управлением образования города Баку Рашад Тагиев, передает в понедельник Trend.

Он напомнил, что к учебно - воспитательному процессу в традиционном режиме привлекаются преподаватели младше 65 лет. В вопросах подсчета зарплаты рассчитываются уроки, которые будут преподаваться дистанционно.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)