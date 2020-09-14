Регистрация в группы дошкольной подготовки в Азербайджане продлится до 24 сентября

БАКУ /Trend/ - Процесс электронной регистрации в группы дошкольной подготовки государственных общеобразовательных учреждений будет длиться до 24 сентября.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, родители (другие законные представители) могут зарегистрироваться на портале mektebegebul.edu.az и отправить запрос в соответствующую школу по своему выбору для привлечения своего ребенка в группу дошкольной подготовки.

Отметим, что электронная регистрация детей в группы дошкольного образования в Азербайджане началась 18 августа. В 2020-2021 учебном году в группы дошкольного образования принимаются дети 2015 года рождения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)