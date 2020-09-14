В Азербайджане за сутки выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 104 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 104 человека, скончались двое, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 38 403 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 35 860, скончались 564 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 979 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 3 630, в целом – 1 013 108 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев.)