ROLLS-ROYCE переходит на производство в две смены, полностью сохраняя штат

«Четыре месяца назад мы первыми среди британских автопроизводителей перезапустили производство после карантина, а сегодня отмечаем следующее важное событие – возвращение второй смены. Этот шаг отражает прочность, устойчивость нашего бизнеса и значительный спрос на наши модели во всем мире, который совершил новый скачок благодаря запуску нового Ghost».

Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Müller-Ötvös), Исполнительный директор,

Rolls-Royce Motor Cars

Rolls-Royce Motor Cars объявляет переход на режим производства в две смены на заводе в Гудвуде, Западном Суссексе. Этот шаг означает выход на докарантинный уровень. Штат сотрудников полностью сохранен, весь производственный персонал вернулся на площадку. На заводе продолжают действовать строгие меры по сохранению безопасности и охране здоровья в соответствии с действующим официальным регламентом.

Завод вводит вторую смену спустя две недели после мировой премьеры нового Ghost, завоевавшего мировое признание публики и СМИ. Спрос на все модели Rolls-Royce динамично развивается на мировых рынках, особенно в регионах, прошедших пик пандемии.

После введения режима изоляции в Великобритании марка Rolls-Royce добровольно приостановила производство, чтобы защитить своих сотрудников, поставщиков и их семьи. 4 мая Rolls-Royce первой среди автомобильных производителей возобновила работу завода в одну смену, при этом офисные сотрудники по возможности работали удаленно. В начале июня в Гудвуде возобновились церемонии передачи автомобилей клиентам при сохранении мер социального дистанцирования.

Г-н Мюллер-Отвос добавил: «Мы видим прилив энергии, энтузиазма и оптимизма в Rolls-Royce. Это вселяет уверенность в нашем будущем; я также считаю, это отправляет положительные сигналы локальному сообществу, нашей индустрии и стране в целом. Я хочу поблагодарить всю команду за их приверженность и решимость, которые позволили нам так быстро достичь этого уровня. Тот факт, что мы сумели сберечь нашу команду, говорит о том, что Rolls-Royce – это настоящая семья, в которой мы заботимся друг о друге. Я особенно рад тому, что мы сохранили штат сотрудников. Наши специалисты, их талант и мастерство являются основой успеха нашего бизнеса, благодаря чему Rolls-Royce остается самой динамичной, интересной и вдохновляющей компанией в мире».