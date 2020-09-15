БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался новый учебный год, сообщает во вторник Trend.

Ожидается, что в новом учебном году в общеобразовательных учебных заведениях республики в целом будут обучаться 1 миллион 574 тысячи 206 учащихся. Прогнозируется, что в первых классах в целом будут обучаться 165 тысяч 511 учеников, в IХ классах - 132 тысячи 734, а в ХI – 85 тысяч 44 ученика. В новом учебном году 121 тысяча 696 детей будут обучаться в группах дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений.

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, с 15 сентября занятия в I-IV классах общеобразовательных школ будут проводиться в очной и дистанционной формах. В V-IX классах с 15 сентября стартует дистанционная форма, с 1 октября – очная и дистанционная, в X-XI классах с 15 сентября – дистанционная, с 15 октября – очная и дистанционная формы обучения. В общеобразовательных учебных заведениях уроки и внеклассные (практические) занятия будут длиться 30 минут на этапе дошкольной подготовки и 45 минут - на начальном и общеобразовательном уровнях. Продолжительность занятий в профессиональных учебных заведениях составляет 30 минут. Длительность уроков в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств установлена в 45 минут.

По прогнозу, в начале 2020-2021 учебного года в республике будут функционировать 4 тысячи 440 школ, в том числе 317 начальных, 783 общих средних, 3 тысячи 319 полных средних, 16 специальных школ и 5 очных-заочных (вечерних) полных средних школ, а также 60 школ-лицеев, 50 лицеев, 15 гимназий и 14 гимназий-интернатов с интеграционным обучением.

Отметим, что 21 августа 2004 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в целях повышения качества образования в учебных заведениях страны и совершенствования системы образования в целом подписал Указ «Об учреждении «Дня знаний» в Азербайджанской Республике и регулировании режима работы в учебных заведениях». Согласно документу, занятия во всех учебных заведениях страны начинаются 15 сентября, и сегодняшний день объявлен «Днем знаний». В соответствии с требованиями особого карантинного режима, введенного в связи с пандемией COVID-19, в 2020/2021 учебном году «День знаний» в Азербайджане отмечаться не будет.

В соответствии с Постановлением Кабинета министров об организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в период особого карантинного режима, министерство образования утвердило учебные планы. Согласно соответствующему приказу министра образования, деятельность общеобразовательных учреждений в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе будет организована очно два раза в неделю, а в других городах и районах - в очной форме 3 раза в неделю по специальной учебной программе.

В этом году первые уроки в I-IV классах будут посвящены теме «Как я соблюдаю правила гигиены», в V-IX классах - «Овладение навыками самостоятельного обучения - требование времени», в X-XI классах - теме «Ответственный гражданин означает сильное государство».