«Снова в школу» с Bumblebee! (ФОТО)

Первого октября Bumblebee Play/Preschool и Bumblebee Montessori School вновь открывают двери для своих маленьких учеников.

Концепция дошкольного образовательного центра Bumblebee Play / Preschool - это тщательно разработанные программы способствующие когнитивному, социальному, эмоциональному и физическому развитию детей от 2 до 6 лет, которые основывается на учебной программе, адаптированной на исследовании подходов к обучению детей младшего возраста, таких как: широкая сфера деятельности, творческая учебная программа, подходящие для развития практики и учебные программы не связанные с субъективностью.

В Bumblebee Play/Preschool у родителей есть возможность выбирать между пакетами на полдня и полный день. Кроме того, для трех разных возрастных групп предлагаются этюды по искусству, кулинарии, повествованию и математике, a также музыке и танцам.

Кроме этого, в Bumblebee Montessori Preschool детям 2 ½ до 5 лет предлагается обучение по методике Montessori, состоящая из трех семестров, каждый из которых длится примерно от 10 до 13 недель. В стоимость обучения входят такие этюды, как танцы, музыка и кулинария, а также питание на выбор.

В этом году ученикам Bumblebee Play / Preschool и Bumblebee Montessori School наряду с традиционной системой, также предлагается дистанционное обучение.

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в мире, открытие и дальнейшее функционирование Bumblebee Play / Preschool и Bumblebee Montessori School полностью подготовлено с соблюдением всех гигиенических стандартов. Более подробно в видео по ссылке: https://youtu.be/N_GCHwbyFHs

Зарегистрируйтесь сегодня и не упустите шанс воспользоваться специальными предложениями! Все новые члены Bumblebee получат 10% скидку на дошкольное обучение Play/Preschool и Montessori Preschool. И последнее, но не менее важное: при зачислении второго ребенка вы получите дополнительную скидку в размере 5%.

Вся информация о расписаниях и классах Bumblebee доступна на официальном сайте www.bumblebee.az или по телефону: (012) 599 20 00 / (051) 559 20 00.

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