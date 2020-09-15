При поддержке Фонда Гейдара Алиева в эксплуатацию сдаются 62 образовательных учреждения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 учебном году при поддержке Фонда Гейдара Алиева в различных регионах республики в эксплуатацию сдаются новые, а также капитально отремонтированные школы и дошкольные образовательные учреждения, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что сфера образования всегда находится в центре внимания Фонда Гейдара Алиева, и, реализуя различные проекты и программы, Фонд вносит свой вклад в развитие этой сферы. Также Фонд оказывает поддержку строительству и сдаче в эксплуатацию новых школ, дошкольных образовательных учреждений.

По инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в этом учебном году построены и капитально отремонтированы 62 образовательных учреждения, которые передаются в пользование учителей и учащихся.

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