В Азербайджане больше женщин стали выбирать профобразование

БАКУ /Trend/ - Число женщин, среди обратившихся по второму туру электронного приема по ступени профобразования, превысило 30%, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство по профессиональному образованию.

В 2018-2019 учебном году число женщин, выбравших профобразование, составило 24%, в 2019-2020 году – 25%, а в настоящее время этот показатель повысился до 30%.

Второй тур электронного приема по замещению вакантных мест в учреждениях профобразования проводится бесплатно на https://qebul.vet.edu.az/

Прием электронных обращений продолжался до 18:00 часов 14 сентября.

В процессе приема каждый мог выбрать максимум 5 специальностей.

Информация об обращениях обновляется в разделе «личный кабинет». Лицам, принявшим участие в конкурсе, буде отправлена информация о результате конкурса посредством sms-сообщений.

Информация об учебном заведении и специальности поступивших лиц сегодня до 20:00 часов будет размещена в «личном кабинете».

Успешно прошедшие конкурс будут приглашены для представления оригиналов документов в учреждение, в которое поступили.

(Текст: Кямаля Сеидова.)