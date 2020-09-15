При поддержке Фонда Гейдара Алиева в эксплуатацию сдаются 62 образовательных учреждения (ФОТО) (версия 2)

Общество 15 сентября 2020 13:26 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 учебном году при поддержке Фонда Гейдара Алиева в различных регионах республики в эксплуатацию сдаются новые, а также капитально отремонтированные школы и дошкольные образовательные учреждения, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что сфера образования всегда находится в центре внимания Фонда Гейдара Алиева, и, реализуя различные проекты и программы, Фонд вносит свой вклад в развитие этой сферы. Также Фонд оказывает поддержку строительству и сдаче в эксплуатацию новых школ, дошкольных образовательных учреждений.

По инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в этом учебном году построены и капитально отремонтированы 62 образовательных учреждения, которые передаются в пользование учителей и учащихся:

г. Баку, пос. Зиря – детсад № 2 на 80 мест

г. Баку, пос. Зиря – полная средняя школа № 122 на 100 ученических мест

г. Баку, пос. Бина – детсад-ясли № 218 на 80 мест

г. Баку, пос. Гала - полная средняя школа № 216 на 624 ученических места

г. Баку, пос. Шаган - детсад № 122 на 80 мест

г. Баку - Детский творческий центр № 2 имени В. Мустафазаде

г. Баку - полная средняя школа № 4 Физулинского района в жилом комплексе «Гобу парк-3» на 960 ученических мест

г. Баку - детсад в жилом комплексе «Гобу парк-3» на 280 мест

Гянджинский городской спортивный лицей на 360 ученических мест

Самухский район, село Саркар - полная средняя школа на 800 ученических мест

Самухский район, село Саркар - детсад-ясли на 100 мест

Самухский район, полная средняя школа имени И. Насими в с. Зиядлы на 523 ученических места

Самухский район, детсад-ясли в с. Зиядлы на 60 мест

Лянкяранский район, полная средняя школа имени С. Алиева в пос. Хафтони на 624 ученических места

Лянкяранский район, полная средняя школа им. В. Гусейнова в пос. Нариманабад на 420 ученических мест

Лянкяранский район, полная средняя школа имени Д. Азимова в с. Вирвул на 360 ученических мест

Лерикский район, полная средняя школа имени М. Гафарова в с. Сийов на 132 ученических места

Лерикский район, детсад-ясли в с. Пиран на 60 мест

Астаринский район, детсад-ясли в пос. Ардживан на 80 мест

Масаллинский район, детсад-ясли в с. Самидхан на 100 мест

Масаллинский район, детсад в с. Махмудавар на 60 мест

Масаллинский район, детсад № 4 на 100 мест

Джалилабадский район, полная средняя школа в с. Муган на 500 ученических мест

Джалилабадский район, детсад-ясли в с. Привольное на 100 мест

Ярдымлинский район, детсад-ясли в с. Йолоджаг на 40 мест

Билясуварский район, детсад-ясли в с. Алиабад на 40 мест

г. Шамахы, полная средняя школа № 9 имени. М.Хади на 800 ученических мест

г. Шамахы, полная средняя школа № 2 на 1180 ученических мест

г. Шамахы, полная средняя школа в пос. Шахрияр на 380 ученических мест

г. Шамахы, детсад-ясли в с. Гушчу на 40 мест

Полная средняя школа в с. Бала Бахманли Физулинского района на 624 ученических места

Детсад в с. Ахмедбейли Физулинского района на 60 мест

Детсад в с. Махмудлу-2 Физулинского района на 60 мест

г. Барда, полная средняя школа № 4 на 624 ученических места

Товузский район, средняя школа имени Хатаи в с. Кохнегала на 480 ученических мест

г. Товуз, полная средняя школа имени А.Гасымова на 624 ученических места

Товузский район, полная средняя школа в с. Дондар Гушчу на 620 ученических мест

Товузский район, полная средняя школа имени Я.Садыхова в с. Бозалганлы на 1200 ученических мест

Газахский район, полная средняя школа имени И. Шихлы в с. Косалар на 1176 ученических мест

Уджарский район, полная средняя школа в с. Гарабёрк на 420 ученических мест

г. Уджар, детсад-ясли № 6 на 80 мест

Сальянский район, полная средняя школа имени А.Алиева в с. Ашагы Кюркенд на 360 ученических мест

г. Сальян, детсад-ясли № 9 на 60 мест

Сальянский район, полная средняя школа в с.Арбатан на 600 ученических мест

Нефтчалинский район, полная средняя школа № 1 имени Р. Гёзалова в пос. Хыллы

Саатлинский район, полная средняя школа в с. Орта Муганлы на 432 ученических места

г. Кюрдамир, детсад-ясли № 7 имени Г. Гасанова на 40 мест

г. Агдаш, детсад-ясли № 6 имени Б. Гёзалова на 60 мест

г. Агдаш, детсад-ясли № 5 на 80 мест

Агдашский район, средняя школа в с. Енидже на 420 ученических мест

г. Гёйчай, детсад-ясли № 3 имени Д. Мовсумова на 40 мест

г. Гёйчай, детсад № 8 на 60 мест

Губинский район, школа в с. Биринджи Нугеди на 792 ученических места

г. Хачмаз, полная средняя школа № 6 имени Дж Джаббарлы на 1176 ученических места

г. Мингячевир, полная средняя школа № 13 на 624 ученических места

г. Зардаб, детсад-ясли № 2 на 120 мест

Агсуинский район, полная средняя школа в с. Мусабейли на 132 ученических места

Агсуинский район, детсад в с. Пиргасанли на 60 мест

Исмаиллинский район, детсад в с. Гушендже на 40 мест

Исмаиллинский район, комплекс детского сада в с. Ивановка на 80 мест

Шекинский район, средняя школа в с. Джайырлы на 432 ученических места

Гедабейский район, полная средняя школа № 2 в с. Гошабулаг на 180 ученических мест.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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