Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются грозовые дожди, ночью в отдельных местах полуострова дождь усилится, прогнозируется северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 19-21, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 23-24 градуса.

В районах Азербайджана завтра местами возможны грозовые дожди, в северных и западных районах - интенсивные, град. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 17-22, днем - 25-30, в горах ночью - 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)