В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на 16 сентября
БАКУ /Trend/ - Опубликовано расписание школьных телеуроков на шестнадцатое сентября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканале Mədəniyyət (Культура) и странице канала Təhsil (Образование) в Facebook, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале (https://www.youtube.com/playlist…) и странице видеоуроков в Facebook (https://video.edu.az/).
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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