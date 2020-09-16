В Азербайджане объекты по продаже цветов несут убытки

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса серьезно повлияла на сектор цветоводства в Азербайджане, сказал в среду Trend предприниматель, директор ООО "Zirə Gülçülük" Зияд Алиев.

Он отметил, что пандемия помешала работе Общества: "Урожайность была нормальной, но продажи цветов заметно уменьшились. В результате пандемии примерно на 50 % снизились объемы продажи цветов в сравнении с прошлым годом".

В начале сентября было много заказов на букеты цветов, но потом они были отменены, рассказали Trend продавцы. "Были оформлены заказы, поэтому в магазины были доставлены новые цветы, но потом родителям сообщили, что "День знаний" проводиться не будет, в результате заказы были аннулированы и цветы продать не удалось", - сказали в Обществе.

Напомним, что с марта 2020 года, для предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране введен карантин. В связи с ужесточенным карантином в стране, в частности, в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, наряду с некоторыми торговыми объектами и объектами услуг, была запрещена работа цветочных магазинов. В результате уменьшились заказы предпринимателям, занимающимся цветоводством. Также, в связи с запретом массовых собраний не разрешено проводить массовые мероприятия, праздники и другие знаменательные дни. В связи с тем, что 15 сентября в Азербайджане не было разрешено провести День знаний, объекты по продаже цветов понесли убытки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)