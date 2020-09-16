Стартап студента UNEC стал чемпионом мира (ФОТО)

Студент Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), при поддержке Соединенного Королевства стал чемпионом мира на соревновании «Creative Spark», проведенного со стороны «British Council».

На соревновании, который должен был состояться в Лондоне, но из-за коронавируса проведенного в онлайн формате, бизнес идея студента III курса специальности «Управление бизнесом» Международной школы экономики UNEC Мохаммада Кекалова «Kekalove adaptive fashion» стал чемпионом мира (grand champion), а также международным победителем по категории «Творческий» (Creative).

Целью бизнес соревнования, в котором представлены Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Грузия, Армения и Украина, а также Соединенное Королевство, является установление партнерских отношений в 7 странах, поддерживающих предпринимательское образование, создание бизнес центров, в том числе проведение для молодежи тренингов на английском языке и на тему предпринимательства.

Бизнес стартап студента UNEC разрабатывает и производит индивидуальную одежду с учетом физических ограничений людей с ограниченными возможностями. В соответствии с проектом с людьми с ограниченными возможностями проводится предварительный опрос по выбору одежды. Затем изготавливается адаптивная модель одежды, соответствующая их потребностям. В мире более одного миллиарда людей с ограниченными возможностями, около 190 миллионов из них сталкиваются с серьезными трудностями в связи с выбором одежды в повседневной жизни. Стартап студента UNEC направлен непосредственно на решение этой проблемы.